Auto belandt op zijkant na botsing op kruising in Terneuzen

ZeelandJazz spreekt publiek weer aan

13:42 TERNEUZEN - Halleluja! Terwijl de markt van Terneuzen zich aan het voorbereiden is op de binnenkomst van de deelnemers van de Ride for the Roses barst de Grote Kerk uit zijn voegen. Gospelkoor Or Tamim verzorgt een speciale kerkdienst onder muzikale begeleiding van de NO Longfield Jazzcrackers. Het is een van de vele hoogtepunten van ZeelandJazz in Terneuzen.