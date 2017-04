Artistiek afscheid van de Hedwige

HEDWIGEPOLDER - We kunnen de Hedwige niet zomaar plompverloren onder water zetten. Ontpolderen is voor de Zeeuwen iets bijzonders, iets tegennatuurlijks bijna. Dus moeten we de ontpoldering met kunst markeren. Zegt Joop Menting.

De Zeeuwse filmer Joop Menting heeft samen met ingenieur Marjan van den Bos het initiatief genomen voor het project Atelier Hedwige. Menting hoopt de site www.atelier-hedwige.nl op korte termijn uit te bouwen tot een 'community', waar maximaal twintig kunstenaars actief kunnen zijn: schilders, dichters, schrijvers, fotografen, componisten, gamebouwers, filmers en land art-artiesten. Het maakproces van hun werk wordt via films, vlogs en blogs gevolgd. Wat ze maken wordt te koop aangeboden. Met de opbrengst worden reizende exposities gerealiseerd en wordt een drie meter hoog beeld van hertogin Hedwige de Ligne (1877-1938), naamgeefster van de polder, bekostigd.

Afscheid nemen

Menting: ,,Ik hoop op een artistieke community van kunstenaars en kunstliefhebbers. Daarmee hebben we drie doelstellingen voor ogen: afscheid nemen van de polder, prachtige kunst verwerven en kunstenaars een podium bieden.''

Schilder en beeldhouwer Guido Metsers (1940) is één van de drie kunstenaars die al actief zijn binnen de Hedwigegroep. Hij heeft het beeld van de op een paard gezeten hertogin Hedwige de Ligne ontworpen. Het moet drie meter hoog worden en op een twee meter hoge sokkel worden geplaatst, het liefst in of in de buurt van de Hedwigepolder. Hij heeft een maquette gemaakt waarvan replica's worden verkocht in een gelimiteerde oplage van vierhonderd exemplaren. De opbrengst daarvan is bestemd voor de bekostiging van het werkelijke beeld.

Volledig scherm Een maquette van het Hedwige-beeld van Guido Metsers. © Joop Menting

Schilderingen

Schilder Adri Geelhoed (1957) uit 's-Heer Hendrikskinderen is bezig aan een reeks van 25 grote en achttien kleinere landschapsschilderingen van de Hedwige. Ook die worden als origineel of als replica op doek of canvas via de Hedwige-site verkocht, in een oplage van honderd per schilderij.

Onno Rottier is planoloog en kunstschilder in Sint Jansteen. Hij werkt in de stijl van de Vlaamse primitieven aan een schilderij van het middeleeuwse dorp Casuwele, een van de verdwenen dorpen van de Hedwige-polder. Ook dit werk wordt als replica in een beperkte oplage van honderdvijftig exemplaren verkocht.