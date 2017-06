Al dagen problemen met bellen en pinnen in Groede

Voor Martin Plant van eetcafé pension 't Overleg was het een flinke ellende. "We hebben afgelopen dagen maar rekeningen uitgeprint en onze gasten gevraagd of ze het willen overmaken als ze thuis zijn. Ondertussen werd ik bij KPN steeds van het kastje naar de muur gestuurd en kregen we te horen dat de storing nog wel twee tot drie weken kan duren. Ik moet er niet aan denken. Komend weekend is het feest in Duitsland. Dan is het hier hartstikke druk. Ook hebben we gasten die al de hele week bij ons verblijven. Zondag gaan ze weg. Ik kan niet van hen verwachten dat ze hun rekening contant betalen."