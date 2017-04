Akkoord Vlaams loodswezen

Speelkooi Othene moet 's avonds dicht blijven

16:23 TERNEUZEN - De speelkooi in de Terneuzense nieuwbouwwijk Othene moet dicht blijven tussen 21.00 en 8.00 uur. Het gerechtshof in Den Bosch heeft dit in hoger beroep uitgesproken in een zaak die was aangespannen voor de gemeente Terneuzen.