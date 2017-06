Agenten ruiken wiet en stuiten bij toeval op kwekerij in Sluis

Agenten waren 's avonds op weg naar een melding toen ze in de Zuiddijkstraat een sterke wietlucht roken. Ze troffen in twee tuinen wietplanten aan. De politie belde aan bij één van de woningen. De bewoner deed de deur open en gedroeg zich volgens de agenten erg zenuwachtig. Uit zijn huis kwam een flinke henneplucht.

De man wilde de agenten eerst niet binnenlaten. Hij zei dat ze de wietplanten in zijn tuin mochten meenemen, mits ze buitenom zouden lopen. De agenten vermoedden dat hij een wietkwekerij in huis had en vroegen een machtiging tot binnentreden via de hulpofficier van justitie aan.

De bewoner besloot daarop de agenten toch maar binnen te laten. In de woning troffen trof de politie inderdaad een hennepkwekerij aan. De man was, samen met een 31-jarige man uit Oostburg, aan het oogsten. De kwekerij is geruimd. In totaal is 500 gram aan henneptoppen in beslag genomen.