Aannemer Nieuwe Sluis Terneuzen onderweg

Museum Hulst zoekt waardevolle spullen voor nieuwe expositie

4 april HULST - Streekmuseum De Vier Ambachten in de Steenstraat in Hulst is op zoek naar waardevolle, emotionele spullen als boeken, schilderijen en kunstvoorwerpen. Die wil het museum tijdelijk gebruiken voor de tentoonstelling 'Uw museumstuk in Museum Hulst', een soort 'Tussen Kunst en Kitch'.