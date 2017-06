3 eigenaren weigeren grond af te staan voor verbreding Tractaatweg

Al dagen problemen met bellen en pinnen in Groede

16:19 GROEDE - Door een storing in het mobiele netwerk van KPN kon er vanaf dinsdag niet meer met gsm's gebeld worden of betaald worden met mobiele pinautomaten. Dat leverde met name de horeca in het dorp, flinke problemen op. Volgens een woordvoerster van KPN moet de storing in de loop van vandaag verholpen zijn.