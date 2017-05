17-jarige jongen neergestoken in Terneuzen

Feest in Terneuzen loopt uit de hand

10:56 TERNEUZEN - In de Roerstraat in Terneuzen is in de nacht van zaterdag op zondag een tuinfeest uit de hand gelopen. Buurtbewoners deden rond 0.45 uur hun beklag over geluidsoverlast bij de politie, waarna de situatie uit de hand liep. Twee mannen zijn aangehouden.