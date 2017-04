Zuiderburen: Kunst in de boomgaard

EEDE - Trui Hoste wil haar bloeiende boomgaard in Eede delen met anderen. In plaats van een tuinfeest te geven, besloot ze een kunsttentoonstelling te houden in het kader van de Belgische Week van de Amateurkunsten.

Met een glaasje in de hand langs kunstwerken lopen in een boomgaard. Het klinkt rustgevend. En dat is het ook, als je je niet al te veel zorgen maakt over het feit dat je er niets van begrijpt. "Het ligt niet aan jou. Het werk is waarschijnlijk waardeloos", grapt Daniël Deyne in zijn speech tijdens de opening van de Boomgaerd tentoonstelling afgelopen zaterdag. Ik denk dat het wel aan mij ligt. Een beeld tussen de rabarber planten, een grote aardappel die als een ark in een boom bungelt... Er zal zeker een verhaal achter zitten, maar je moet je geest er wel voor open zetten.

Gelukkig lopen de kunstenaars zelf rond in de boomgaard, dus is er de mogelijkheid om met hen van gedachten te wisselen. "Uiteraard zit er achter ieder werk een verhaal, maar dat moet je niet per se kennen", vertelt kunstenares Trui Hoste. Zelf maakte ze het 'tegelpad van mijn vader': een strip die het leven van haar vader laat zien. De eerste editie van de Boomgaerd tentoonstelling in 2015 was zo'n succes dat Hoste dit jaar nogmaals in zee gaat met dertien collega-kunstenaars. Ze houdt haar beeldende kunsttentoonstelling, die loopt tot en met zondag 7 mei, in het kader van de Belgische Week van de Amateurkunsten (WAK). Het thema van de WAK is 'The Making Of'. Aan de ingang van de tentoonstelling staat dan ook een bord met foto's van de veertien kunstenaars die aan hun werk bezig zijn. Nog een leuk detail: zowel de Belgische als Nederlandse vlag hangen te wapperen. "Ik kom uit het Vlaamse Maldegem, maar woon nu toevallig in Nederland. Vorig jaar gaf ik het Belgische adres hiernaast op, maar veel mensen konden het daardoor niet vinden", vertelt de kunstenares.

Of de tentoonstelling nu in België of in Nederland is, kunst is kunst. Hoste krijgt dan ook de volledige steun van de wethouder van cultuur van Maldegem Frank Sierens, die de tentoonstelling afgelopen zaterdag opende. "De Week van de Amateurkunsten is voor iedereen. Jong en oud, kunstliefhebber of niet. De term 'amateur' stoot mij eerlijk gezegd tegen de borst. Want wie bepaalt of het om amateurkunst gaat? Iedereen is op zijn eigen niveau professional", zegt Sierens. Kunstliefhebber of niet, de boomgaard is de moeite waard om eens te bezoeken. Al is het maar om de paarden te aaien.

Volledig scherm Expositie in de boomgaard. © Nicolai Peter

De Boomgaerd tentoonstelling is iedere dag geopend van 14.00 tot 18.00 uur en ligt aan de Nieuwe Weg 1 in Eede. De Belgische Week van de Amateurkunsten is van vrijdag 28 april tot en met zondag 7 mei. Acteurs, fotografen, dichters, schilders, muzikanten en anderen tonen hun werk aan het brede publiek. Enkele tips van de redactie:

- Zaterdag 29 april van 20.30 tot 23.00 uur: 'Musical, in other words' in het Fakkeltheater in Antwerpen. De beste musical- en pophits verzameld in één verhaal.

- Zaterdag 29 en zondag 30 april om 14.00 uur: 'Planeet Malem' in de Circuskerk in Gent. Buurtcircusfestival met voorstellingen van lokaal en internationaal talent en verschillende workshops.

- Vrijdag 5 en zaterdag 6 mei van 20.00 tot 23.59 uur: 'WAcKo 2017' op de Burg in Brugge. Gratis festival onder de bomen met optredens van lokale talenten.