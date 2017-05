ZorgSaam digitaal gelinkt met UZ Gent

ZorgSaam werkt nauw samen met het UZ Gent en enkele andere Belgische ziekenhuizen. Door verschillen in de registratie van de patiënten gegevens in Nederland en België was het tot nu toe niet mogelijk om medische gegevens van Nederlandse patiënten die een ingreep hebben ondergaan in bijvoorbeeld het UZ Gent, inzichtelijk te maken in het patiënten systeem (HiX) van ZorgSaam. ,,Soms werden gegevens aan patiënten meegegeven. Of er werden gegevens onderling uitgewisseld via de fax'', vertelt Margaret Lafort van ZorgSaam. ,,Dat betekent aan beide kanten meer werk en rompslomp.''