Zorgen SP over chemische bedrijven

De SP heeft daar al eerder om gevraagd, maar kreeg toen nul op het rekest. Aanleiding voor de nieuwe vragen is de zaak van het Openbaar Ministerie tegen Dow in Terneuzen, vanwege een gaslek in december 2014. Volgens het OM zijn Dow en Terneuzen toen ' door het oog van de naald gekropen '.

De SP wil weten in hoeverre de provincie als toezichthouder op BRZO-bedrijven (bedrijven met risico's op zware ongevallen) betrokken was bij de kwestie bij DOW. Ook wordt gevraagd naar de rol van de Regionale Uitvoeringsgdienst (RUD) Zeeland, de gezamenlijke milieudienst van provincie, gemeenten en waterschap.

Bij het faillissement van Thermphos is gebleken dat de provincie als handhaver ook niet precies op de hoogte was wat er op het terrein gebeurde. De SP wil dat bedrijven zelf verantwoordelijk zijn voor veiligheid en de financiële afwikkeling bij ongevallen of een faillissement. In veel andere landen is dat geregeld. De SP vraagt provincie dit probleem onder de aandacht te brengen in Den Haag.