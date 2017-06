Zorgbestuurder levert nog geen loon in

Sinds 2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) van kracht, die salarissen van de top in de (semi)publieke sector moet beteugelen. Op 1 januari 2016 zijn de normen nog verder aangescherpt. De regel is dat niemand meer mag verdienen dan een minister (vorig jaar 179.000 euro bruto). Per instelling geldt vaak een lagere grens, afhankelijk van de omvang van de organisatie.

Overgangstermijn

In de praktijk worden de normen nog veelvuldig overschreden, want voor bestaande contracten geldt een overgangstermijn van in totaal zeven jaar.

Daar wordt slim gebruik van gemaakt, zoals door de raad van bestuur van ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen. René Smit en Lodewijk de Beukelaar kwamen in december 2015 in dienst, luttele dagen voor het ingaan van de strengere norm van 179.000 euro. Op dat moment gold nog een maximum van 218.194 euro bruto. Beide bestuurders ontvingen in 2016 ook exact dat bedrag en hoeven dankzij de overgangsregeling pas in 2023 aan de ministersnorm te voldoen.

Stijgingen

Zij verdienen aanzienlijk meer dan hun collega Claudia Brandenburg van ADRZ. Haar bezoldiging kwam uit op 182.166 euro. Dat is wel ruim tien procent meer dan het jaar ervoor. De beloning is fors verhoogd 'op grond van afspraken die hierover zijn gemaakt bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst in 2014', zo staat in de jaarrekening.

De bezoldiging van bestuurder Peter van Wijk van Stichting Arduin steeg eveneens met bijna tien procent. De huidige norm voor Arduin is 165.000 euro, maar door het overgangsrecht is voor hem nog het vorige maximum van 170.578 euro van toepassing. Van Wijk blijft daar met 170.577 euro precies binnen.

Ook bij Zorgstroom, Stichting Zuidwester en Stichting Curamus was vorig jaar sprake van stevige salarisstijgingen, tot boven de nieuwe normen. De top van Curamus zat er zelfs 40 procent boven.

Ontslagvergoeding

Naast de directeuren-bestuurders verdienden zeker 36 Zeeuwse 'niet-topfunctionarissen' in loondienst vorig jaar meer dan 179.000 euro. Dat gebeurde vooral bij ADRZ (23 specialisten), Revant (4 specialisten) en Emergis (7 psychiaters). Zij hoeven zich niet aan de norm te houden, maar er geldt wel een meldingsplicht.

Orvan van Gysel, eind 2016 vertrokken als bestuurder van Stichting Ouderenzorg Kanaalzone, heeft een ontslagvergoeding van 200.000 euro meegekregen. Dat is ruim boven het wettelijk maximum van 75.000 euro.

De stichting was gebonden aan de afspraken in diens contract, zegt Albert van Leeuwen, voorzitter van de raad van toezicht. ,,Dat hebben we ook laten toetsen door juristen, met de gedachte dat het wel geld is dat vanuit de zorg moet komen. Maar je kunt niet om contractuele verplichtingen heen."

Hoogste salaris

Uit de Actiz 50, het jaarlijkse onderzoek van FNV naar de jaarverslagen in de ouderen- en thuiszorg, blijkt dat de bestuurders in de sector er vorig jaar gemiddeld 2 procent op vooruit zijn gegaan.