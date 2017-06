Zonder bloeddonoren had Lieke niet meer geleefd

Woensdag, op Wereldbloeddonordag, staat de Middelburgse daar even extra bij stil. Bloed redt levens. Maar het aantal donoren neemt gestaag af. Gelukkig dat de Zeeuwen trouwe donoren zijn, anders zou het beeld nog somberder zijn. In afgelopen jaren is overal in Zeeland het aantal donaties en bloeddonoren gedaald.

Het sterkst in Vlissingen, waar sinds 1 januari 2014 geen plasma meer kan worden gegeven. Het aantal donoren daalde daar van 4.320 in 2013 naar 1473 in 2016. Nieuwe aanwas is in heel Nederland - hard nodig om de vergrijzing op te vangen: 38 procent van de donoren is tussen de 50 en 60 jaar oud, van de 18 tot 20-jarigen geeft slechts 2 procent bloed. En als je 70 bent, moet je stoppen.