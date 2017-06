Zomer in Zeeland, 31 graden!

Lid van No Surrender uit Hulst opgepakt in vliegtuig naar Curaçao

20 juni HULST - Een 30-jarige man uit Hulst en lid van motorclub No Surrender is dinsdag op Schiphol opgepakt voor het mishandelen en ontvoeren van een man (36) in Breda. Hij zat in het vliegtuig richting Curaçao toen de Koninklijke Marechaussee hem aanhield en arresteerde.