Zo voorkom je klamme nachten, 13 tips om goed te slapen in de hitte

Gerard Rouw is dump van hanen beu: 'Ik ben geen kippenopvang!'

15:55 EINDEWEGE - Gerard Rouw (68) is er helemaal klaar mee. In een jaar tijd zijn er vijf hanen gedumpt op zijn erf in Eindewege. Dinsdag was het weer prijs. Het moet nou eens gedaan zijn met dat stiekeme gedoe, vindt hij.