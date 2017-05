Zo'n jackpot gooit je hele leven overhoop

videoVLISSINGEN - Wie heeft hem gewonnen, de Lotto Jackpot van 25.400.000 (!) euro? De prijs is zaterdag 27 mei gevallen op een lot uit een Zeeuwse Primera-vestiging. Dat is in ieder geval zeker. Op Facebook komt de geruchtenmachine al op stoom en worden mensen getagd als 'gelukkige winnaar'.

Wel moet er 29 procent belasting over het gewonnen bedrag betaald worden. Een ruime 18 miljoen euro blijft dus over voor de winnaar. Overigens hoeft de nieuwe multimiljonair helemaal geen Zeeuw te zijn. ,,Wij krijgen hier veel toeristen", zegt Harry van Hal van de Primera in Vlissingen.

Daar, aan de Lange Zelke 2, vielen de afgelopen jaren opvallend veel prijzen. Van Hal heeft geen idee of het winnende lot - met de nummers 1-2-5-6-10-21 en de kleur groen - bij hem gekocht is. ,,Er zijn zes Primera's in Zeeland. Het is logisch dat de meeste prijzen vallen bij de Primera waar de meeste loten verkocht worden. Maar dat wil niet zeggen dat je hier als individu meer kans maakt op een winnend lot. Ik geloof dat je meer kans hebt om met een vliegtuig neer te storten", verklaart Van Hal. ,,Toch komen mensen speciaal naar deze winkel omdat ze hier meer geluk denken te hebben. Er zijn zelfs mensen die alleen van mijn vrouw een lotje willen, omdat ze bij haar eerder gewonnen hebben."

Bijgeloof

Bijgeloof speelt een grote rol, weet de ondernemer. ,,Bijvoorbeeld, iemand koopt een kraslot en vraagt om een bepaalde afbeelding. Als ik dan de verkeerde pak, willen ze vaak dat lot erbij hebben. Omdat dat 'zo moest zijn'. En iedereen heeft zijn geluksnummers. Ik ook hoor! Bij mij is het mijn geboortejaar, '47. Niet dat het ooit iets heeft opgebracht..."

Erg rationeel zijn de overwegingen niet. ,,Zo komen veel mensen op de laatste dag voor de trekking een kaartje kopen. Die wachten bewust tot de laatste dag omdat ze denken dat de laatste nummers het eerst eruit komen, of zoiets."

Maandag hoopt de winkelier meer te weten te komen over het winnende lot. ,,Bij grote bedragen krijgen wij altijd een telefoontje. Niet over de winnaar, maar dat het lot bij ons gevallen is. En dan komt er een taart en er wordt promotiemateriaal bezorgd. Ik heb vandaag al een paar keer geprobeerd contact te krijgen met de Lotto, maar ze zijn onbereikbaar. Zeker vanwege Hemelvaart." Toch zal dat bij dit hoge bedrag niet het geval zijn, om de privacy van de winnaar te waarborgen.

Zwijgen

Van geld word je niet gelukkig, maar het helpt natuurlijk wel. Van Hal: ,,Ik zal nooit dat vrouwtje vergeten dat moest rondkomen van een minimum en duizend euro won. Ze was zó blij dat ze eindelijk een nieuw bankstel kon kopen! Aan de andere kant was er die vrouw die goed in de slappe was zat en in drie maanden tijd twee keer 10.000 euro won. Na een half jaar kwam ze klagen dat het op was."