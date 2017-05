Race voor pulsvissers nog niet gelopen

16:38 BRUSSEL - Alle hoop is nog niet vervlogen voor de 84 Nederlandse pulsvissers. De Europese visserijministers stemden weliswaar vandaag, donderdag, in met een verordening die een beperking van het elektrisch vissen of pulsvisserij mogelijk maakt. Maar volgens Pim Visser, directeur van de landelijke vissersorganisatie Visned, is het daarmee zeker nog niet gedaan.