Zeevonk siert de Zeeuwse kusten

,,Een aardig algje", omschrijft onderwaterbioloog Peter van Bragt de veroorzaker van deze nachtelijke lichtshow. Van Bragt: ,,Zeevonk zit door het hele water heen, maar je ziet het alleen waar het water sterk in beweging is, zoals in de branding. Je kunt er natuurlijk ook je hand door heen en weer halen, dan zie je het ook goed. Als je door ondiep water loopt, bijvoorbeeld het strand bij de Grevelingen, kun je je voetafdrukken zien oplichten in het zand.