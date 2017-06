Zeeuwse voetbalfans in shock na chaos in Turijn: ‘Ik dacht dat we dood gingen’

TERNEUZEN/MILAAN - Met een gevoel van opluchting maar nog redelijk in shock keerden Jordy van Bremen en Jorden Takiddine zondag aan het eind van de middag terug in Nederland. De twee Zeeuwen volgden de Champions League-finale tussen Juventus en Real Madrid zaterdagavond op het Piazza San Carlo in Turijn, toen ineens grote paniek uitbrak op het plein. ,,Het leek of er met een mitrailleur werd geschoten’’, vertelde Van Bremen zondagmiddag vanuit Milaan. ,,Ik was Jorden binnen een seconde kwijt. Ik dacht echt dat we dood gingen.’’

De twee vrienden zagen elkaar twee uur later pas terug, omdat bellen niet mogelijk was. ,,Ik had mijn telefoon aan Jorden gegeven’’, vertelde Van Bremen. ,,Ik ben richting ons appartement gegaan en heb later via Facebook contact met hem gekregen. In een café bij ons appartement ben ik geholpen. Er zat bloed op mijn been en dat werd schoongemaakt.’’

Takiddine zag rond de zeventigste minuut van de finale, kort nadat Real Madrid op een 3-1-voorsprong was gekomen, ineens een heleboel mensen richting de zijkant van het plein rennen. ,,Je kon op meerdere pleinen in de stad naar de wedstrijd kijken. De sfeer was fantastisch, tot ineens die paniek uitbrak’’, vertelde Takiddine. ,,Je weet niet wat er gebeurt, je moet mee, je hebt geen keuze. Op een gegeven moment gingen veel mensen ook plat op de grond liggen, ik denk omdat ze dachten dat er een aanslag werd gepleegd. Ik rende weg van het plein, de adrenaline schoot door mijn lijf. Ik was Jordy kwijt en liep daar in mijn eentje. Gelukkig waren er mensen die me hielpen.’’

Volledig scherm De open beenwond van Jorden Takiddine werd met een doek verbonden. © PZC

Na een uur kwam Takiddine er pas achter dat hij een open wond had aan zijn been. ,,In een restaurant hebben ze er een doek omheen gewikkeld. Nadat ik Jordy weer had gevonden, zijn we naar het ziekenhuis gebracht. Maar het was zinloos om daar naartoe te gaan, het was één grote chaos. Dit wil niemand meemaken. Ik heb dingen gezien die ik nooit had willen zien. Kinderen, oma’s en moeders die probeerden weg te komen. Ik dacht dat mijn laatste moment was aangebroken.’’

De huisbaas van het appartement dat Van Bremen en Takiddine huurden bracht het tweetal ’s nachts nog naar een apotheek om iets te halen om de wond te desinfecteren. Van Bremen: ,,We waren vrijdagavond naar Turijn gevlogen omdat we daar graag de finale wilden bekijken. Het plan was om maandag terug naar huis te gaan maar we hebben snel geregeld dat we zondagmiddag via Milaan terug naar Eindhoven konden vliegen.’’ Takiddine: ,,We hebben ’s nachts nagedacht over wat we hadden meegemaakt en wilden zo snel mogelijk naar huis.’’

Volledig scherm De sfeer was - voordat de paniek uitbrak - fantastisch op het Piazza San Carlo, vertelde Jorden Takiddine. © PZC

De twee voetballers van zondag-derdeklasser Philippine stonden doodsangsten uit in de Italiaanse stad. ,,De verhalen over wat er precies is gebeurd lopen uiteen’’, aldus Van Bremen. ,,Iemand zou vuurwerk hebben afgestoken en hebben geroepen dat het een bom was. Een ander verhaal is dat een reling van een trap die naar een ondergrondse parkeergarage leidt, zou zijn ingestort. Er stonden 30.000 mensen op het plein, iedereen raakte in paniek. Er werden mensen onder de voet gelopen, het was verschrikkelijk. Ik las dat mensen het vergeleken met het Heizel-drama.’’

Bij dat drama, op 29 mei 1985, speelde Juventus in het Heizelstadion in Brussel de finale van de Europa Cup 1 tegen Liverpool. Voor het duel braken rellen uit toen supporters van Liverpool een vak met Juventus-fans bestormden. Bij het drama kwamen 39 mensen om het leven en raakten zo’n 400 mensen gewond. Zaterdagavond vielen in Turijn veel meer gewonden. De Italiaanse krant Corriere della Serra maakte melding van 1500 gewonden. ,,We hebben gelezen dat er zeven of acht zwaargewonden waren’’, aldus Takiddine. ,,We hopen dat ze er allemaal weer bovenop komen. En dat ze dit nooit meer mee hoeven te maken.’’