Zeeuwse verlanglijstje in Den Haag telt zes projecten

MIDDELBURG - Zeeland biedt donderdag zes uitgewerkte voorstellen in Den Haag aan die de economie in de provincie een impuls moeten geven. De hoop is dat minister Henk Kamp (VVD, Economische Zaken) er gelijk geld bij doet. Het Rijk heeft maximaal 25 miljoen euro beschikbaar, terwijl Zeeland 30 miljoen vraagt.

"We blijven tot het laatste moment in onderhandeling", zegt gedeputeerde Jo-Annes de Bat (CDA, Economie). "De laatste checks vinden nu nog plaats. Wij zeggen: het gaat om deze projecten. Het Rijk zegt: we hebben 25 miljoen, zorg maar dat het past."

Kamp en en zijn collega Jeroen Dijsselbloem (PvdA, Financiën) hebben Zeeland in december uitgedaagd met concrete projectvoorstellen naar Den Haag te komen, liever dan dat zij geld storten in een Zeelandfonds. Zij zouden dan kijken of ze 25 miljoen euro op tafel kunnen leggen. Van een eerste lijst met 60 Zeeuwse projecten zijn er zes overgebleven, waarover nog druk wordt onderhandeld met het ministerie van Economische Zaken.

Overgebleven zijn een laboratorium voor een technische universiteit (het uiteindelijke bètacollege), centra die meewerken aan de realisatie van de windparken voor de Zeeuwse kust, een testcentrum voor getijdenenergie en drie fondsen - een innovatiefonds gelieerd aan Impuls Zeeland, aanjaaggeld om nieuwe projecten en samenwerkingen te stimuleren en een infrastructuurfonds gekoppeld aan het platform Smart Delta Resources.