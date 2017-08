Zeeuwse transporteurs boos over Belgisch tolsysteem

VLISSINGEN - Zeeuwse transportbedrijven zijn boos over de falende tolheffing voor vrachtwagens in België. Ze betalen tonnen per jaar aan tolgeld, maar door haperende kastjes in hun wagens kunnen elk moment torenhoge boetes binnenrollen.

Neem Tieleman Transport in Kloosterzande. Het bedrijf heeft 76 wagens op de weg en maakt elk jaar 300.000 euro tolgeld aan België over. Maar de registratiekastjes in de wagens haperen met regelmaat. Het tolsysteem boven de Belgische wegen denkt dan dat er geen tol betaald is en stuurt het bedrijf een boete van 1000 euro. ,,Wij hebben er twee gehad'', zegt directeur Rudie Tieleman. ,,Op de ring bij Brussel. Tegen beide hebben we bezwaar gemaakt. Eén boete is inmiddels ingetrokken, van de andere hebben we nog niets gehoord.''

Truckers kunnen volgens Tieleman niet of nauwelijks nagaan of het kastje in de vrachtwagen werkt. ,,Ze moeten dan letten of een groen lampje brandt. Nou, ik heb liever dat de chauffeurs door de voorruit kijken in plaats van te controleren of de kastjes werken.''

Tieleman houdt zijn hart vast. Niet alleen kan er elk moment weer een boete binnenvallen, met alle administratieve rompslomp van dien. ,,België legt hogere boetes op aan bedrijven die zogenaamd vaker in de fout gaan. Nou ja, we zien wel. Ik hoop dat Den Haag er wat aan gaat doen.''

Ook Kotra Logistics heeft veel last van haperende tolkastjes. Onder Kotra vallen onder meer Transport Vooruit (Breskens) en De Koeijer (Yerseke). Kotra Logistics heeft dagelijks zo'n 160 wagens op de weg en betaalt alleen al in België 520.000 euro aan tol per jaar. Sinds de invoering van het tolsysteem zijn zeker al 25 kastjes omgewisseld omdat ze niet meer werkten, zegt Jaap Wolfert van Kotra Wagenparkbeheer. Ook dit bedrijf heeft al twee boetes van 1000 euro gekregen. ,,Ook moet ik er vaak op afstand resetten. Soms lukt dat. Maar lukt dat niet dan moeten chauffeurs aan de grens een nieuw kastje kopen. Daar zit veel rompslomp aan vast en kost dus veel tijd.''

Ministerie

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft inmiddels bij de Belgische tegenhanger nagevraagd wat er misgaat met de tolheffing op vrachtwagens. Het departement kwam in actie na een klacht van branchevereniging TLN.

Viapass, dat verantwoordelijk is voor de heffing, ontkent 'ten stelligste' dat het systeem niet werkt. Bij de 170.000 trucks die dagelijks worden gecontroleerd, is sprake van slechts enkele tienden procenten foutmeldingen, aldus administrateur-generaal Johan Schoups. ,,Het systeem werkt dus naar behoren. Wel wordt bij de volgende update aan de kastjes duidelijker aangegeven als er iets fout is met het netwerk.''