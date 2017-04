Zeeuwse schrijver laat bloed vloeien in Nollebos

GOES - Peter de Boevere, oud-topman van Zorgstroom, is liefhebber van thrillers en schreef altijd al graag. Of hij ook een roman kon schrijven, wist hij niet. ,,Het enige wat je dan kan doen is: gewoon proberen. Morgen ligt zijn eerste boek in de boekhandel.

Een beetje misdaadverhaal moet de 'gsm-factor' hebben voor Peter de Boevere. ,,Geld, seks en macht. Die heb ik nog aangevuld met liefde en wraak." De nieuwbakken thrillerschrijver presenteert vrijdag 28 april De Nollebosmoorden. De Boeveres eerste boek is tegelijkertijd het eerste deel van de thrillerserie Zeeuws Bloed.

Serie

De Goesenaar (65) schreef altijd al. Maar vóór zijn pensioen begin vorig jaar hield hij het bij gedichten en songteksten. ,,Ik las altijd al graag thrillers. Het leek me een uitdaging om er ook eens een te schrijven." Aan een 'whodunit' wilde De Boevere zich niet wagen. ,,Prachtig genre, maar al vaak heel goed gedaan. Ik heb altijd geleerd dat je alleen hetzelfde moet doen als je denkt het beter te kunnen. Daarom heb ik mijn misdaadverhaal anders verteld: spannend en meedogenloos. Ik hoop de lezer letterlijk het verhaal in te slepen."

De Boevere overtuigde uitgever Anja de Groene van de Drukkery. Zij was direct enthousiast en vroeg de nieuwbakken schrijver direct om meer boeken te schrijven. ,,Zeeuwse thrillers waren er niet en Anja zag een serie wel zitten. Ik zat eerst aan iets als 'Code Rood' te denken. Dat is uiteindelijk Zeeuws Bloed geworden. Mijn tweede boek ligt al klaar en ik ben aan de derde begonnen."

Jeugdherinneringen

Over die nieuwe boeken wil De Boevere het voorlopig nog niet hebben. Zijn eerste roman wordt morgenmiddag in boekhandel 't Spui gepresenteerd. In Vlissingen dus, want hij mag dan al decennia in Goes wonen; De Boevere is en blijft een Vlissinger. ,,Ik ben er geboren en getogen. De stad gaat me nog steeds aan het hart. Toen ik begon met schrijven, was het dan ook direct duidelijk dat het Nollebos als plaats delict zou fungeren."

De discussies over het al dan niet bouwen van vakantiehuizen in het Vlissingse stadsbos spelen een belangrijke rol in de plot van het verhaal, wil De Boevere wel kwijt. Voor de moord en doodslag deed hij niet direct inspiratie op in de recente geschiedenis, maar kon hij ook een beroep doen op jeugdherinneringen. ,,Als jochie speelde ik vaak cowboytje in het Nollebos. Ook destijds gebeurde er nogal eens wat in het bos. Toen ik een jaar of tien was, vonden we eens een gebruikt condoom. Een kapotje wist een vriendje."

Niet te preuts

Of dat eerste preservatief je de reden is dat een verkrachting ook een rol speelt in het verhaal, weet De Boevere niet. Hij weet wel dat wat onverbloemde seks niet in heel Zeeland bijval vindt. Waarschuwend: ,,Maar seks is wel een onderdeel van het leven. Zonder waren we er tenslotte niet geweest. Ik vind het er wel bij horen in een verhaal waarin van alles gebeurt dat het daglicht niet kan verdragen. Mensen die De Nollebosmoorden lezen, moeten niet te preuts zijn en niet schrikken van enig geweld."

Het boek De Nollebosmoorden wordt vrijdagmiddag ten doop gehouden in 't Spui en is daarna in die boekhandel en in de Drukkery te koop. In die Middelburgse boekhandel vertelt Peter de Boevere zaterdag tijdens 'Bookstoreday' van 15.30 tot 16.00 uur van alles over het boek en signeert hij het desgewenst.