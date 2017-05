Zeeuwse presentatie van nieuwe

Jan Vantoortelboom

VLISSINGEN - Het nieuwe boek van Jan Vantoortelboom, ‘De drager’, krijgt twee presentaties in Zeeland. Woensdag 7 juni is de schrijver aanwezig in Porgy & Bess Terneuzen (20.00 uur). Een dag later, donderdag 8 juni, presenteert hij zijn nieuwe roman in boekhandel De Drvkkery in Middelburg om 19.30 uur.