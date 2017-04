Zeeuwse politie is te weinig zichtbaar

VLISSINGEN - Zeeuwen blijven kritisch over het functioneren van de politie. De waardering ligt beduidend lager dan het landelijk gemiddelde. Vooral de zichtbaarheid in de buurt kan stukken beter, vindt men.

Eén op de dertien Zeeuwen is ontevreden over het functioneren van de politie in de eigen buurt. Daarmee scoort de provincie na Limburg en Zuid-Holland nog altijd het laagst. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor, de jaarlijkse grootschalige enquête naar de veiligheidsbeleving.

Zichtbaarheid

Het aantal Zeeuwen dat ontevreden zegt te zijn, is wel al enkele jaren dalende. In 2014 ging het nog om 9,9 procent, nu om 7,7 procent. Ongeveer een kwart van de inwoners is juist uitgesproken positief over het functioneren van de politie in de buurt. Ook dat aantal neemt echter niet toe. De groep die zegt 'geen oordeel' te hebben, groeit juist.

Kritiek is er vooral op de zichtbaarheid. 54 procent van de Zeeuwen is van mening dat de politie te weinig in de buurt wordt gesignaleerd. Ook vindt menigeen dat agenten te weinig uit hun dienstwagen komen en onvoldoende aanspreekbaar zijn.

Vertrouwen

De beschikbaarheid van de politie in Zeeland krijgt een rapportcijfer van 4,1 (op een schaal van 10). Dat is iets lager dan de twee voorgaande jaren. Landelijk is het gemiddelde rapportcijfer 4,6.

Het algemene oordeel over de politie is wel positiever geworden. Het vertrouwen in de sterke arm neemt jaarlijks toe en de manier waarop zij communiceert en haar imago als 'crimefighter' worden ook steeds positiever beoordeeld. De Zeeuwse scores blijven nog wel iets achter bij het landelijk gemiddelde.