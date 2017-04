Zeeuwse politie bekeurt vaak voor fietsen zonder licht

VLISSINGEN - Nergens is de politie zo actief met het bekeuren van fietsers zonder licht als in Zeeland. Vorig jaar gingen in de provincie 1239 fietsers op de bon. In de eerste drie maanden van dit jaar waren dat er 694.

Omgerekend betekent dat in 2016 ruim 32 bekeuringen per 10.000 inwoners. In geen enkele provincie is dat zo hoog. Ook in 2013, 2015 en het eerste kwartaal van 2017 was Zeeland koploper, blijkt uit gegevens die datadienst LocalFocus heeft opgevraagd bij het Centraal Justitieel Incassobureau.

De meeste bekeuringen vielen in 2016 in de gemeente Vlissingen en Middelburg, allebei 364. Beide gemeenten staan ook in de landelijke top-10 van gemeenten met de hoogste bonnendichtheid, na Katwijk, Leiden, Tilburg en Ermelo.

Bonnen

Goes is terug te vinden op de 12e plaats, maar voert over de eerste drie maanden van 2017 zelfs de landelijke ranglijst aan, met bijna 59 bekeuringen per 10.000 inwoners. De nummers twee en drie - Oosterhout (47 bekeuringen per 10.000 inwoners) en Son en Breugel (34 bekeuringen per 10.000 inwoners) - volgen op ruime afstand.

Sinds begin 2011 kregen bijna 9000 fietsers in Zeeland een boete voor rijden zonder licht. Het topjaar was 2013, met 1792 bekeuringen. Verreweg de meeste bonnen vielen sinds begin 2011 in de gemeente Vlissingen: 2503, gevolgd door Middelburg (1938) en Goes (1575).

Zeldzaamheid

Op Noord-Beveland is een bekeuring voor deze overtreding een zeldzaamheid. De afgelopen ruim zes jaar zijn er in totaal 9 fietsers geverbaliseerd. De laatste keer was in 2015.