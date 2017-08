Zeeuwse palingvissers tevreden: het wemelt van de paling in Zeeuwse wateren

VIDEO Onderwaterfilm met Schwarzenegger op Film by the Sea

7:00 VLISSINGEN - De 3D-natuurfilm 'Wonders of the sea' is, voordat die wereldwijd wordt uitgebracht, volgende maand te zien bij Film by the Sea. Medeproducent is acteur en oud-gouverneur van Californië Arnold Schwarzenegger, die ook als verteller van het verhaal fungeert.