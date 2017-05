Zeeuwse Muziekschool optimistisch ondanks rode cijfers

GOES - De Zeeuwse Muziekschool heeft 2016 afgesloten met een financieel tekort. Ook zijn haar reserves op. Toch is er geen reden tot zorg, zegt directeur Jan Hut.

Op papier lijkt het er somber uit te zien voor de Zeeuwse Muziekschool. De jaarrekening 2016 laat, net als die van 2015, een tekort zien. Ditmaal gaat het om bijna een ton.

Mede daardoor is er inmiddels sprake van een negatief eigen vermogen. Dat is reden voor de accountant om erop te wijzen dat er 'gerede twijfel zou kunnen bestaan' over het voortbestaan van de muziekschool.

Daar is geen reden toe, zegt Hut. ,,Ik zie de situatie zeker niet als zorgelijk." De Zeeuwse Muziekschool heeft juist, zo zegt hij, de weg omhoog weer gevonden. De situatie zal de komende tijd alleen maar verbeteren.

De muziekschool heeft de afgelopen jaren met forse bezuinigingen te kampen gehad. Bovendien liep het aantal Zeeuwse leerlingen dat in hun vrije tijd muziekles volgen, gestaag terug. Daardoor zijn er ook minder docenten nodig, maar hun uren kunnen niet zomaar worden afgebouwd.

'Daling stabiliseert'

De cao kende een riante afvloeiingsregeling, waardoor mensen nog jarenlang moesten worden doorbetaald. ,,We hebben enkele jaren geleden de cao zelf eenzijdig kunnen aanpassen", zegt Hut. ,,Dat ijlt nog een paar jaar na, maar de maatregelen die we hebben getroffen zullen zich de komende jaren uitbetalen. Daar maak ik me geen zorgen over."

De daling van het aantal leerlingen dat in hun vrije tijd muziekles volgt, lijkt zich voorzichtig te stabiliseren. De muziekschool groeit momenteel fors als het gaat om muziekonderwijs op basisscholen. ,,Daar hebben we veel succes mee. In sommige gemeenten bereiken we zo'n 80 procent van de scholen. In heel Zeeland bedienen we 60 tot 65 procent."

Eind dit jaar stappen Sluis en Vlissingen uit de gemeenschappelijke regeling. Zij betalen een uittreedsom, voorlopig begroot op in totaal ruim zeven ton. Terneuzen was al geen deelnemer.

Quote Ik ben trots dat we nog steeds recht overeind staan Directeur Jan Hut

Daardoor blijven er volgend jaar tien Zeeuwse gemeenten voor de muziekschool over. In opdracht van het bestuur heeft bureau Berenschot een toekomstvisie opgesteld. Hut: ,,Het is de bedoeling dat daar in juni een klap op wordt gegeven."

Om het negatieve eigen vermogen weg te werken, moeten de Zeeuwse gemeenten samen 57.000 euro over 2016 bijpassen. Hut voorziet geen obstakels. ,,De jaarrekening zal zonder problemen door de gemeenteraden komen, verwacht ik."