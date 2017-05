Zeeuwse molens draaien met moeite

Proef moet uitwijzen of hobbyduikers kunnen helpen bij monumentenzorg

17:41 De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onderzoekt of en hoe hobbyduikers ingezet kunnen worden bij monumentenzorg onder water. Er loopt tot 1 juli een proef in de Oosterschelde waar amateurs van het Nehalennia Archeologisch Duikteam (NAD) helpen bij het in kaart brengen van vondsten.