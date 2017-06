Zeeuwse medici slaan handen ineen om sportblessures beter te behandelen

Maar dat verandert met de oprichting van SportmedX. Dat is een aparte afdeling in het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis waar (para)medici de handen ineen slaan om blessures te voorkomen en te behandelen.

Wie met sporten zijn enkel verzwikt (meeste voorkomende blessure), gaat naar de huisarts of fysiotherapeut. Maar complexe blessures vragen vaak om een behandeling waarbij huisarts, fysiotherapeut, sportsarts en specialist samenwerken.

Analyse door drie man

Precies dat gebeurt in SportmedX. Op het eerste oog gewoon een poli van het ziekenhuis in Goes en in Vlissingen. Maar wie binnenstapt, treft achter de tafel een orthopeed, sportarts en sporttherapeut aan. Anders dan anders trekt het drietal geen tien minuten voor een consult uit, maar een half uur. ,,Met zijn drieën doen we de analyse en maken we het behandelplan’’, vertelt Jaap Luttjeboer, orthopedisch chirurg bij het ADRZ.

Waarom? ,,Omdat sporters niet altijd de juiste behandeling krijgen. Ze vallen niet altijd in het juiste bakje. Het gebeurt dat ik mensen krijg die twee maanden geleden de binnenband van de knie hebben gescheurd. Zo iemand wil ik direct vanaf het begin een brace kunnen geven om de binnenband te beschermen. Ik loop dan dus acht weken achter."

Samenwerken

Het gaat dus om de juiste behandeling op het juiste moment, benadrukt Luttjeboer. ,,Wat ik ook zie is dat sporters naar verschillende artsen gaan, omdat de behandelingen onvoldoende baat hebben.’’ Met tijdverlies en mogelijk onnodige vertraging van herstel of erger tot gevolg, stelt hij. ,,Het lichaam van een sporter moet je anders benaderen dan dat van een niet-sporter of van iemand die geen sportletsel heeft.’’

SportmedX is meer dan een poli. "Het is ook een netwerk van geregistreerde sportfysiotherapeuten uit deze regio. Dat is bijzonder, want eigenlijk zijn het allemaal concurrenten van elkaar. Twaalf fysiotherapeuten doen mee en ze verwijzen allemaal naar elkaar. Ieder heeft zijn eigen specialisme. Omdat we samenwerken vallen de sporters uiteindelijk in het goede bakje. Dat is wat we willen."

Voorkomen beter dan genezen

Bij SportmedX draait het niet alleen om behandeling van blessures. Nog steeds is voorkomen beter dan genezen. Dus draait het ook om sportkeuringen en het vergaren van kennis om die uit te dragen aan sportclubs.

"Stel dat iemand een marathon wil lopen en uit de keuring blijkt dat degene een hartafwijking heeft, dan voorkom je dus problemen. Voor een keuring kun je direct een afspraak maken via de afspraakcentrale van het ziekenhuis. Hiervoor is geen verwijsbrief van de huisarts nodig."

Tegelijk is SportmedX een keniscentrum. ,,We weten dat als je op de voetbal de jeugd op een andere manier traint, je kunt voorkomen dat de voetballers hun kruisband scheuren.’’