Zeeuwse Leroy al een jaar te zien in CarGlass-reclames: 'Ik word herkend op straat'

videoGOES - Monteur Leroy Wachtels (25) uit Goes zou in eerste instantie drie weken op tv te zien zijn met een reclamespotje voor zijn werkgever CarGlass. Inmiddels zijn we een jaar en acht spotjes verder en is hij hét gezicht van het schadeherstelbedrijf.

,,Hoe het voelt om al een jaar op de buis te zijn? Ja, prima hoor. Ik heb er geen last van", zegt Leroy droog. Maar de nuchtere Zeeuw kan niet ontkennen dat hij er heel wat bekendheid mee heeft verworven. ,,Er komen regelmatig klanten in de garage aan me vragen: 'Jij bent toch die jongen van de reclame?'. Ook buiten de CarGlass-omgeving word ik wel eens herkend. Tijdens het stappen krijg ik vaak opmerkingen en laatst stond ik met mijn vriendin op de boot naar Engeland, riep er opeens iemand 'hé, daar heb je Leroy van CarGlass'. Die wist zelfs mijn naam!", vertelt hij lachend.

Quote Ja, ik werk écht bij CarGlass, als hoofdmonteur. Leroy Wachtels uit Goes Als je hem zoekt via Google, komen er discussies op fora naar boven waar in twijfel wordt getrokken of Leroy wel echt monteur is bij CarGlass. ,,Grappig dat mensen daarover speculeren", reageert hij. ,,Ja, ik werk écht bij CarGlass, als hoofdmonteur. Normaal gesproken in Breda, nu tijdelijk in Terneuzen."

Talent

Dat was aanvankelijk ook de reden dat Leroy vorig jaar voor het reclamespotje werd gevraagd. Communicatiemanager Sanne Houben legt uit dat het eigen personeel 'het CarGlassverhaal' moest gaan vertellen. ,,En Leroy deed dat zo goed, dat we hem vaker hebben gevraagd. Hij is geen acteur, maar kan wel heel ontspannen voor de camera staan. Hij is authentiek en dat maakt de boodschap extra geloofwaardig", zegt ze. ,,De campagnes doen hun werk en ik ben ervan overtuigd dat Leroy zijn presenteerkunsten daaraan bijdragen."

En de Goese monteur heeft er nog altijd veel plezier in. ,,Het is weer eens wat anders dan de dagelijkse werkzaamheden", zegt hij. ,,Ik sta niet perse graag in de belangstelling, maar als ik iemand ermee kan helpen doe ik dat graag. En natuurlijk staat er een leuke vergoeding tegenover."

Quote Ik denk niet na over een carrière in de re­cla­me­bu­si­ness, maar blijf lekker in de garage Leroy Wachtels uit Goes

Oefening baart kunst

Bovendien wordt hij er steeds beter in. ,,De eerste keer wist ik niet goed wat ik moest doen en hoe ik zou overkomen op camera. Ik moet er bijvoorbeeld op letten dat ik duidelijk spreek en dat de gebaren die ik maak niet te groot en niet te klein zijn", zegt hij. ,,En ik probeer mijn Zeeuwse accent - vooral die harde 'g' - een beetje te onderdrukken. Nu ik er wat meer ervaring in heb, gaan de opnames steeds sneller."