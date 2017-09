Zeeuwse bouw is voorzichtig met aannemen meer personeel

Nog maar twee procent van de Zeeuwse bouwbedrijven zegt de komende drie maanden een tekort aan personeel te hebben. Dat blijkt uit de conjunctuurenquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Dat is opmerkelijk, zegt onderzoeker Dick van der Wouw van ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland. ,,Landelijk vreest twintig procent van de bouwbedrijven een personeelstekort. De economie en de bouw trekken flink aan. In Zeeland is de werkloosheid ontzettend laag. Je zou daarom juist verwachten dat de bouwbedrijven in Zeeland veel meer dan elders staan te springen om goede werkkrachten."

Voorzichtig

Dat is ook wel zo, bevestigt directeur Martijn van Sabben van aannemingsbedrijf Fraanje uit Lewedorp. Hij is voorzitter van de afdeling Zeeland van Bouwend Nederland. Maar toch zijn bouwbedrijven voorzichtig. Ze passen liever het werk aan hun capaciteit aan dan dat ze nu hun bedrijf uitbreiden. ,,Als de mensen voor het oprapen liggen, oké. Maar dat is niet zo. Dus we doen liever negen projecten goed dan elf voor de helft. Dat betekent wel dat de wachttijden oplopen."

Directeur Johan de Visser van het Vlissingse bouwbedrijf Joziasse spreekt van een 'unicum'. ,,Ik zit al meer dan veertig jaar in de bouw. Ik heb nog nooit meegemaakt dat we werk moesten afzeggen, maar nu gebeurt het. Meestal probeer je zoveel mogelijk binnen te krijgen door je capaciteit aan te passen. Nu zijn we daar voorzichtig mee."

Hogere lonen

Goed personeel is lastig te vinden en duur, geven beide aannemers aan. ,,Veel personeel is weggetrokken naar Zuid-Holland en Brabant", verklaart Van Sabben. ,,Daar is ook veel werk en worden hogere lonen betaald. Wij werken veel met onderaannemers uit West-Brabant. Bijvoorbeeld stukadoors. Die krijgen in Breda 3 of 4 euro per vierkante meter meer dan in Middelburg. Dus dichterbij wordt hun werk beter betaald. Dan zijn ze lastiger naar Zeeland te halen."

De Zeeuwse bedrijven schrikken ervoor terug hier ook de lonen op te schroeven. ,,Dan zien we onze marges verdampen", zegt Van Sabben. ,,We hebben net de crisis achter de rug. Het gaat nu de goede kant op. Het is zaak dat de bedrijven eerst weer vlees op de botten krijgen." Hij waarschuwt bovendien dat een loonstijging de nieuwbouwhuizen duurder zal maken.

Terugslag