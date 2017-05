Zeeuwse Avondvierdaagsen gaan door ondanks waarschuwing wandelbond

De landelijke bond adviseert scholen om maandagavond niet mee te doen vanwege het slechte weer dat is afgegeven. Het KNMI verwacht voor het hele land onweer, windstoten en hagel.

'We laten mensen zelf bepalen of ze meelopen of niet. Als het bij vertrek onweert, laten we mensen natuurlijk niet vertrekken maar we wachten even af tot vanavond', zegt Corrie Bakker van de Avondvierdaagse in Axel.

De organisatie in Philippine denkt er net zo over. Angelo: 'Vorig jaar moesten we het ook afblazen vanwege een onweersbui. We hopen dat het door kan gaan en kijken vanavond even wat het doet. De deelnemers komen toch uit Philippine zelf, mensen komen niet van ver naar hier om mee te doen.'

Rinus van Leeuwen van de Avond4daagse Terneuzen: 'We wachten het weer even af, mensen komen eerst naar sportcentrum Vliegende Vaart in Terneuzen en dan kijken we vanavond hoe het is.'