Zeeuwse agent leert de rotte appel sneller uit het publiek te pikken

Rechter kapittelt Gereformeerde Gemeente Kruiningen

20:40 MIDDELBURG - De Gereformeerde Gemeente in Kruiningen heeft zowel de regels van het kerkrecht als de fundamentele beginselen van het procesrecht geschonden. De rechter gaf het Kruiningse kerkenraadslid H.J. dinsdag in de Middelburgse rechtbank op nagenoeg alle punten gelijk in het kort geding dat hij tegen de kerkenraad had aangespannen.