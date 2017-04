Zeeuws kantoor moet FNV weer een gezicht geven

GOES - Na jaren van afwezigheid opent vakcentrale FNV dit jaar weer een kantoor in Goes. ,,We willen weer lokaal zichtbaar zijn’’, kondigde de kersverse voorzitter Han Busker dinsdag aan tijdens een werkbezoek aan Zeeland.

Jarenlang had de FNV verschillende kantoren in Zeeland, onder meer in Middelburg en Goes. Nadat die stuk voor stuk waren gesloten, opende de FNV in 2002 het eerste regiokantoor van Nederland in Bergen-op-Zoom. Dat moest het schoolvoorbeeld worden voor andere centra in het land, maar werd een fiasco. Door financiële tegenvallers (onder meer door slechte beleggingsresultaten) moest de FNV reorganiseren. Het vakbondspaleis werd ruim een jaar later alweer gesloten. Sindsdien werken veel vakbondsbestuurders vanuit kantoren buiten Zeeland.



Gezicht

Busker wil dat de FNV in Zeeland weer een gezicht krijgt. ,,We zouden heel graag ervoor zorgen dat iedereen op lokaal niveau weer weet dat die mijnheer of die mevrouw van de FNV is'', zegt Busker. ,,Dat is belangrijker dan dat mensen weten wie er in het algemeen bestuur zit.''

In heel Nederland wil de FNV 35 vakbondshuizen openen. ,,Daarnaast werken we aan de opzet van lokale netwerken'', onderstreept Busker. ,,Die kunnen namens de FNV bijvoorbeeld inspreken in gemeenteraden. Samen met de vakbondshuizen moeten die de FNV lokaal weer een gezicht geven.''