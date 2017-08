VLISSINGEN - Zeeuwen zorgen het vaakst voor een naaste: bijna 19 procent van de inwoners van de provincie is mantelzorger. In de regio Amsterdam komt dit het minst vaak voor, hier geeft 9,7 procent van de inwoners mantelzorg.

Inwoners van Flevoland besteden met gemiddeld 14,5 uur per week veruit de meeste tijd aan mantelzorg. In Zeeland is dat gemiddeld 10,5 uur per week.

Landelijk gezien voelt één op de zeven mantelzorgers zich tamelijk of zeer zwaar belast of zelfs overbelast door hun taak. In Zeeland zijn dat er een op de negen. Dat blijkt uit de Gezondheidsmonitor 2016 van het CBS, RIVM en de GGD. Dat gevoel is de afgelopen jaren niet afgenomen: in de Gezondheidsmonitor van 2012 gaf ook al zo'n veertien procent van de mantelzorgers aan zich meer dan normaal belast te voelen.

In 2012 verwachtten die instanties al dat vanwege de vergrijzing de druk op mantelzorgers eerder toe- dan af zou nemen. Dat blijkt uitgekomen. Zo'n 2,4 miljoen Nederlanders gaf vorig jaar mantelzorg; 14 procent van alle inwoners. In 2012 was dat nog 12 procent. Ook de tijd besteed aan mantelzorg ging in die periode iets omhoog: van gemiddeld 10,8 uur naar 11 uur.

Oudere mantelzorgers