Zeeuwen zijn in 2018 minder kwijt aan afvalstoffenheffing

KAPELLE - Zeeuwse huishoudens kunnen volgend jaar rekenen op een stevige verlaging van de afvalstoffenheffing. Dat is te danken aan de kosten van de verwerking van het afval, die met zeker 30 procent gaan dalen. Het voordeel per gezin kan oplopen tot tientallen euro's.

OLAZ is namens de Zeeuwse gemeenten verantwoordelijk voor de verwerking van het afval. De uitvoering werd in 2002 overgedragen aan Delta Milieu, in 2013 omgedoopt tot Indaver.

De contracten met Indaver, die dateren van 2002, lopen eind dit jaar af. Op grond van de overeenkomsten moeten de Zeeuwse gemeenten hun afval aanbieden aan Indaver. Het bedrijf verbrandt restafval bij AZN in Moerdijk, waarvan het mede-eigenaar is, en verwerkt ook het gft- en groenafval.

Hoofdprijs

Door het langlopende contract betaalt Zeeland de laatste jaren noodgedwongen de hoofdprijs voor de verwerking van het afval. Nu het niet langer gebonden is aan Indaver, kan het profiteren van de veel gunstiger geworden markt.

De verwerking van brandbaar afval is inmiddels aanbesteed. Dat heeft geleid tot een overeenkomst met de combinatie AVR/SUEZ in Rotterdam. Het prijsverschil is aanzienlijk: van bijna 143 euro naar 95 euro per ton. De totale kosten voor de Zeeuwse gemeenten daalt in één klap van 13,4 miljoen euro dit jaar naar 8,5 miljoen euro in 2018.

De aanbesteding van gft-afval is vrijwel afgerond en zal naar verwachting nog deze maand tot een overeenkomst leiden. OLAZ heeft in zijn begroting voorzichtig gerekend op een daling van 15 procent van de kosten. In totaal gaat de bijdrage van de gemeenten aan OLAZ met zo'n 6 miljoen euro omlaag.

Burgers

Daar gaan Zeeuwse burgers van profiteren, zegt Evert Damen, voorzitter van OLAZ. ,,De afvalstoffenheffing wordt bepaald door de kosten die worden gemaakt. Als die lager zijn, kan ook de heffing omlaag." Hoeveel dat zal, valt op voorhand niet te zeggen. ,,Er zijn ook allerlei andere factoren die de hoogte van de heffing bepalen. Elke gemeente zal afzonderlijk haar tarief vaststellen, maar de verwachting mag zijn dat men er op vooruitgaat."

Damen is blij dat het huidige contract afloopt. ,,Maar we waren ook blij toen we het vijftien jaar geleden sloten. Destijds was het juist een heel lucratief contract, maar op dit moment niet meer. De laatste jaren hebben we naar verhouding te veel betaald. Dat is een keuze die je maakt op het moment dat je een contract afsluit. Dan moet je ook niet achteraf huilen dat je het misschien beter voor een kortere periode had kunnen doen."

Goede les