Zeeuwen helpen bij watersnood in Sri Lanka

Sinds 2003 biedt zij actief hulp in Sri Lanka met de Zeeuwse Stichting Sri Lanka Support. ,,Wij zaten zelf in een busje en namen een truck mee vol rijst, kaarsen, waterflessen, linzen, pompoenen, suiker en kruiden. Basisvoedsel", zegt Fioole. Zo'n tweehonderd kilometer verder arriveerden ze in Kalutara. In dat gebied verloren voor zover nu bekend 208 mensen het leven door overstromingen en landverschuivingen als gevolg van hevige regenval en rivieren die buiten hun oevers traden. ,,Er zijn nog veel vermisten, dus het dodental kan nog verder oplopen", vreest de Middelburgse. Inmiddels is het water, dat aanvankelijk metershoog in de huizen stond, tot zo'n twintig centimeter gedaald. Naast de slachtoffers van de overstroming zijn er veel zieken als gevolg van de onhygiënische omstandigheden en het stilstaande water, waarin de muggen die knokkelkoorts veroorzaken, goed gedijen.

De Stichting Sri Lanka Support werd in 2003 in Zeeland opgericht met als doel ondersteuning te bieden aan scholen en de armste kinderen in staat te stellen om naar school te gaan. De stichting ondersteunt nu zo'n 65 scholen en 200 kinderen, dankzij donaties waarvan circa driekwart van Zeeuwen komt. Secretaris van de stichting Netty Tiggelman, vanuit Middelburg: ,,Zeeuwen zijn altijd extra betrokken bij rampen door water. Bij de tsunami in 2004 hebben de Zeeuwen heel veel gegeven. Het mooie is dat Janny elk jaar twee kwartalen in Sri Lanka is en daar een goed netwerk heeft. Bij zo'n ramp als dit kan zij heel snel ter plekke zijn en zelf zien wat er nodig is."