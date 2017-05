Zeeuwen geven minder misdrijven aan

Van de vier grotere steden in Zeeland was Goes vorig jaar het onveiligst, volgens de AD Misdaadmeter. Daarna volgt Terneuzen. In deze gemeenten werd meer ingebroken, zowel in woningen als in auto's. In de stad Terneuzen waren overigens niet meer woninginbraken, maar in de kernen daarbuiten wel.

Het goede nieuws komt van Walcheren. Het oppakken van een inbrekersfamilie leidde vorig jaar tot een spectaculaire daling van het aantal woninginbraken in Vlissingen en Middelburg. Ook van openbare geweldpleging, zakkenrollerij, bedreiging en mishandeling werd in deze twee steden (veel) minder aangifte gedaan. In Vlissingen nam het totaal aantal aangiftes af met 30 procent en in Middelburg met 21 procent. Ze vallen daardoor uit de top 100 van onveiligheid.

De Zeeuwse gemeente met de hoogste positie op de lijst is opvallend genoeg ook de kleinste. Noord-Beveland steeg van 188 naar 30. Het aantal aangiftes nam er met bijna de helft toe. De plattelandsgemeente staat tussen veel grotere gemeenten als Nieuwegein en Vlaardingen. Noord-Beveland staat zo hoog vanwege een aantal gevallen van mishandeling, vernieling en bedreiging waar bewoners van jeugdinstelling De Vliethoeve in Kortgene betrokken bij waren. Burgemeester Marcel Delhez zei eind vorig jaar dat de situatie inmiddels sterk was verbeterd. Doordat de AD Misdaadmeter het aantal aangiftes afzet tegen het aantal inwoners hebben de incidenten in Kortgene grote invloed gehad op de positie van Noord-Beveland in de landelijke lijst.

De noteringen van de andere Zeeuwse gemeenten zijn: Goes 64 (vorig jaar 57), Terneuzen 96 (146), Vlissingen 113 (26), Middelburg 119 (70), Schouwen-Duiveland 150 (117), Hulst 202 (153), Veere 238 (239), Sluis 273 (287), Tholen 300 (340), Reimerswaal 326 (329), Kapelle 363 (349) en Borsele 374 (355).

Ook landelijk gezien is er sprake van minder criminaliteit: 8 procent minder een jaar eerder. Gewelddadige misdrijven zoals mishandelingen en bedreigingen nemen minder snel af dan andere vormen van criminaliteit. Het aantal gevallen van woningbraak en zakkenrollen daalde veel harder. Er waren vorig jaar 14 procent minder woninginbraken en 13 procent minder zakkenrollers, maar slechts 3 procent minder mishandelingen en 4 procent minder bedreigingen.

De daling van het aantal delicten is groter in de stad dan op het platteland. Amsterdam is desondanks opnieuw de onveiligste gemeente van het land, gevolgd door Eindhoven en Rotterdam. De criminaliteit daalde in Amsterdam vorig jaar met 8 procent, gelijk aan de landelijke trend. De Amsterdamse politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg vindt dat de hoofdstad onterecht op plek 1 staat, vanwege de vele toeristen en evenementen: dat trekt criminelen aan.