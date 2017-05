Zeeuwen fietsen het snelst van iedereen

De Fietsersbond heeft samen met winkelcentrum Beslist allerlei feiten en weetjes over fietsen op een rij gezet. Daaruit blijkt onder meer dat in Zeeland het snelst wordt gefietst: gemiddeld 16,6 kilometer per uur.

Overigens is het oppervlak aan fietspaden in Zeeland gemiddeld juist het kleinst. Logischerwijs zijn er vooral veel fietspaden in sterk verstedelijkte provincies. Zuid-Holland spant de kroon met 1,70 kilometer fietspad per vierkante kilometer landoppervlakte; Zeeland komt niet verder dan 0,47 kilometer per vierkante kilometer.

Waar het aantal verkochte fietsen in Nederland de afgelopen jaren licht afneemt, is de e-bike juist steeds populairder. Inmiddels is 29 procent van de fietsen een e-bike.

Andere weetjes over fietsen: