Zeeuwen 5 jaar cel in voor sportvisboot vol cocaïne

De 25-jarige schipper uit de gemeente Goes werd veroordeeld tot vijf jaar. Tegen hem werd acht jaar geëist. Ook een 43-jarige Vlissinger en 31-jarige Middelburger kregen vijf jaar ( eis was zes jaar ).

Een vierde opvarende, een 52-jarige man uit Steenbergen, moet van de Rotterdamse rechtbank 6,5 jaar zitten. Tegen hem had de officier van justitie tien jaar geëist, mede omdat hem ook verboden vuurwapenbezit en bezit van drugs ten laste was gelegd.

Zware storm

Het bootje werd onbestuurbaar toen een spanband in de schroef verstrikt raakte. Het viertal had geen andere keus dan de KNRM te hulp te roepen. De vier werden van boord gehaald en in Knokke aan land gezet. Het achtergelaten bootje spoelde bij Cadzand-Bad. Daar ontdekten politie en douane de cocaïne.

Kapitein, kok en stuurman

Een zakenman uit Halsteren. die volgens justitie de smokkel had georganiseerd, werd veroordeeld tot 6,5 jaar cel. Tegen hem was acht jaar geëist. De kapitein en de stuurman van de Marian V. moeten vijf jaar de gevangenis in (eis was zes jaar). De kok is vrijgesproken (eis was 5,5 jaar).