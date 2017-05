Zeeuw wisselt zelden van zorgverzekeraar

HULST - Zeeuwen blijven hun zorgverzekeraar trouw. Het aantal mensen dat overstapt naar een andere verzekeraar, is lager dan elders in het land.

De gemeente Hulst spant zelfs landelijk de kroon. Daar wisselde dit jaar slechts 2,8 procent van de inwoners van zorgverzekering. In geen enkele gemeente is dat zo laag, In Bunschoten is het aantal overstappers het grootst: 9,7 procent.

Dat blijkt uit de Zorgthermometer van informatiecentrum Vektis. Dat verzamelt en analyseert gegevens over de kosten en de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland.

De koppositie van Hulst is geen toeval, want ook vorig jaar constateerde Vektis daar de minste overstappers. Toen ging het nog om 2,9 procent van het aantal verzekerden.

Ook andere Zeeuwen zijn weinig geneigd van zorgverzekeraar te veranderen, zeker in Zeeuws-Vlaanderen. In Terneuzen stapte dit jaar 3,0 procent over, in Sluis 3,3 procent.

Boven de Westerschelde scoren Borsele en Vlissingen het laagst met 3,7 procent. Tholen zit van de Zeeuwse gemeenten het hoogst. Daar koos 5,1 procent een andere verzekeraar.

Vektis heeft eerder al vastgesteld dat in de Randstad relatief veel mensen overstappen en in Zeeland en Friesland weinig. Dat wordt voornamelijk toegeschreven aan de samenstelling van de bevolking. Mensen onder de 35 jaar en hogeropgeleiden zijn eerder geneigd van verzekeraar te veranderen.

In Zeeland is CZ veruit de belangrijkste zorgverzekeraar, met een marktaandeel van bijna 60 procent. ,,Ook landelijk zien we dat veel minder klanten die bij ons weggaan", zegt woordvoerster Marie-José van Gardingen. ,,Mensen die eenmaal bij CZ zitten, blijven vaak ook verbonden aan ons. We zijn geen verzekeraar die zich heel erg richt op groei. We vinden vooral het behouden en het tevreden houden van onze klanten belangrijk."

Verklaringen waarom Zeeuwen opvallend weinig geneigd zijn hun verzekeraar in te ruilen, kan Van Gardingen niet geven. ,,Wij doen daar geen onderzoek naar, dus het is allemaal gissen. Maar in Zeeland liggen wel ons roots, doordat we indertijd een ziekenfonds en een particuliere verzekeraar hebben overgenomen."

Van Gardingen wijst ook op de zichtbaarheid in de provincie. ,,We hebben een kantoor in Goes en baliefuncties elders in Zeeland. Dat hebben andere verzekeraars vaak niet. Ook hebben we met klanten en inwoners veel meedenksessies gehad. We zijn niet een anonieme landelijke verzekeraar, maar voelen ons heel verantwoordelijk en betrokken bij de Zeeuwse zorg."