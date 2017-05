Zeeuw in cel op Curaçao: Het is hier inhumaan

VideoVLISSINGEN - 'Ik heb gezien dat iemand die gevlucht was twee weken lang met z'n blote kont in de isolatiecel werd geplaatst. Dat is gewoon inhumaan. Dat zijn dingen die niet kunnen.'

De 46-jarige Arthur Hogesteger uit Goes is absoluut niet te spreken over de leefomstandigheden in de Bon Futuro-gevangenis op Curaçao, ook wel bekend als de Koraal Specht-gevangenis. De Zeeuw, die vastzit wegens de moord op zijn vrouw, vertelt dat in een gesprek met Ewout Genemans, presentator van het televisie-programma Beruchte Gevangenissen.

Genemans reist de wereld over om te laten zien hoe het er in buitenlandse gevangenissen aan toe gaat. Hij krijgt daarbij ook de gelegenheid om gedetineerden te interviewen. De beelden zijn soms schokkend.

Volledig scherm De hoofdingang van de Koraal Specht-gevangenis op Curaçao. © Olaf Kraak/ANP De Koraal Specht-gevangenis heeft een berucht imago en staat bekend als 'hel van het Koninkrijk'. Het personeel sloeg vorig jaar alarm in een brandbrief aan de Nederlandse politiek over smokkel, diefstal, prostitutie en misbruik in het cellencomplex. De gevangenen zelf klagen over de manier waarop ze behandeld worden, de voorzieningen en het slechte eten. Binnen de gevangenismuren maken bendes de dienst uit.

Wie emotie toont is kwetsbaar. Daarom praat Hogesteger in het bijzijn van andere gevangenen niet graag over wat er is gebeurd met zijn vrouw, zegt hij tegen Genemans. De voormalige rugbyer, die in 2003 naar Curaçao emigreerde, wordt ervan verdacht haar met messteken te hebben vermoord. 'Ze beweren dat ik iemand hem ingehuurd om mijn vrouw te vermoorden en dat ik het uiteindelijk zelf gedaan heb. Maar ik ben onschuldig', vertelt hij. 'Het is enorm heftig. Hoe ga ik aan mijn kinderen uitleggen wat hier aan de hand is? Mijn kinderen zijn hun moeder kwijt...'

Quote Ik kom uit Zeeland en ben opgegroeid op het platteland. Ik geloof in het recht Arthur Hogesteger, veroordeeld wegens de moord op zijn vrouw

Heel even wordt Hogesteger emotioneel, maar dan richt hij zich op. 'Ik wil het er gewoon niet over hebben. Er zitten nu allemaal mensen naar me te kijken. Ik kan geen emoties tonen in een blok als dit.'