ZeelandJazz is nu een zinderend tuinfeest

Tot vorig jaar programmeerde het Jazzfestival Middelburg, toen al opgegaan in ZeelandJazz, een samenwerkingsverband met het voormalige Scheldejazz in Terneuzen, beroemde artiesten op een enorm podium op het Middelburgse Abdijplein. Dat leverde prachtige concerten op, maar de publieke belangstelling was gering, waardoor de locatie kil en sfeerloos oogde.

Dit jaar is het roer omgegooid. De Kloveniersdoelen is het centrum van de Middelburgse festivalpoot geworden, met jazzfilms in de cinema, intieme concerten in de tuinkamer en uitbundige optredens op twee podia in de tuin. In plaats van internationaal vermaarde jazzsterren is gezocht naar muzikale pareltjes uit binnen- en buitenland. Voor een acceptabel bedrag krijgen bezoekers daardoor een gevarieerde muzikale ontdekkingsreis aangeboden.

Jazzdiva

Volledig scherm Lucy Woodward. © Ernst Jan Rozendaal Zo zong zaterdagavond Lucy Woodward, een Amerikaanse zangeres met Nederlandse roots, de sterren van de hemel naast de moestuin van de Kloveniersdoelen. In de traditie van de Amerikaanse jazzdiva's, met net dat goede krasje op de stembanden, maar een repertoire dat sterk leunde op soul en Americana.

Tegelijkertijd zette het Gentse BLOWtrio de verduisterde tuinkamer op stelten, een groter contrast was nauwelijks denkbaar. Twee saxofonisten en een drummer, alle drie gemaskerd, die iedere luisteraar dwongen te dansen.

Meeslepend

Volledig scherm Het BLOWtrio. © Ernst Jan Rozendaal Dansen, springen, schreeuwen, zingen, was ook het motto van het Broken Brass Ensemble, een stelletje studentikoos ogende blazers met een hedendaagse variant van de swing uit New Orleans en een vleugje ska à la Madness. Ze beëindigden hun meeslepende optreden met een polonaise door het publiek.

Tot laat op de avond, zonder jas, met blote voeten swingen in het gras; het prachtige zomerweer maakte de locatie perfect. De boompjes in de tuin verplichtten de bezoekers dicht op de artiesten te gaan staan. Wie een plekje op het constant gevulde terras wist te bemachtigen had geen ideaal zicht, maar kon toch meegenieten van de energieke optredens.

Onstuitbare groove

De zondagmiddag was het best bezocht. De faam was My Baby, het powertrio dat onlangs uitblonk op Pinkpop, overduidelijk vooruitgesneld. In de festivaltuin, die behalve door de tropische zon was opgewarmd door DJ - dit keer niet saxofonist - Benjamin Herman en de jonge honden van Funky Organizers, hing een sfeer van verwachting die volledig werd waargemaakt. Op een onstuitbare groove van drums en bas wist zangeres Cato van Dijck met haar trance-achtige vocalen de honderden aanwezigen compleet in vervoering te brengen.