Zeeland wil de beste fietsprovincie zijn

De vijfde ster is binnen maar als fietsprovincie moet Zeeland nog steeds drie andere regio's voor zich dulden. ,,Over twee jaar willen we de nummer één zijn", zegt gedeputeerde Carla Schönknecht.

Gebakjes in het provinciehuis gisteren. Met een afbeelding van vijf sterren en een fiets erop. ,,We zijn dolblij", zegt Schönkecht. Het is gelukt de felbegeerde vijfde ster binnen te halen, die aangeeft dat Zeeland behoort tot de regio's met de beste fietsroutes en -voorzieningen in Nederland. ,,Het is een kwaliteitslabel op je product", aldus de gedeputeerde, ,,vergelijkbaar met de blauwe vlag voor de schoonste stranden. Dat zorgt voor extra promotie. Dit is voor onze toeristen zeker van toegevoegde waarde."

Na 2012, 2013 en 2015 is het de vierde keer dat het Landelijk Fietsplatform een kwaliteitsmonitor publiceert. De vorige keren bleef Zeeland steken op vier sterren. De afgelopen jaren is er van alles aan gedaan daar een vijfde bij te krijgen. Dat is gelukt. Twee jaar geleden hadden alleen Friesland en Drenthe vijf sterren. Die hebben ze behouden. Behalve Zeeland kregen ook Overijssel en Gelderland gisteren een vijfde ster.

Ranglijst

In de fietsmonitor worden punten uitgedeeld, wat leidt tot een landelijke ranglijst. Twee jaar geleden stond Zeeland op een vierde plek en dat is onveranderd. Eerste staat Friesland, net als twee jaar geleden. Dan volgen Overijssel en Drenthe. Zeeland staat één puntje achter op Drenthe en één puntje voor op Gelderland.

Quote De randvoorwaarden gaan we nu pas ontwikkelen. We hebben daar leuke plannen voor. Gedeputeerde Carla Schönknecht Schönknecht hoopte dat Zeeland zou stijgen in de ranglijst, maar is toch niet teleurgesteld. Ze wijst erop dat de provincie - samen met Friesland - het hoogste scoort als het gaat om de kwaliteit van het routenetwerk. ,,We hebben dus de beste fietsroutes van Nederland."

Zeeland blijft nog een beetje achter als het gaat om de 'kwaliteit van de randvoorwaarden', maar juist daar is kortgeleden geld voor uitgetrokken. In december legde de provincie ruim twee ton op tafel om fietsvoorzieningen te verbeteren.

Oplaadzuilen

Het bedrijfsleven is gestimuleerd daar een vergelijkbaar bedrag bij te leggen. Met inspiratiesteigers, opstappunten, oplaadzuilen en overzichtspanelen moet Zeeland nóg iets aantrekkelijker worden voor fietstoeristen. Ook wordt gewerkt aan de promotie van het buitendijks fietsen, bikesharing en een fiets-app. Schönknecht: ,,De afgelopen jaren hebben we ontzettend veel aandacht besteed aan onze routenetwerken. De trajecten en de bebording zijn helemaal op orde. De randvoorwaarden gaan we nu pas ontwikkelen. We hebben daar leuke plannen voor. Dat komt helemaal goed. Over twee jaar willen we in de top drie staan. Of eigenlijk: over twee jaar willen we op één staan."