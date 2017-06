Zeeland trekt alles uit de kast voor VNG-congres

GOES – Honderden hotelkamers zijn vol, vele kilo's mosselen worden aangerukt en touringcars rijden af en aan: morgen en overmorgen zijn 2500 burgemeesters, wethouders en raadsleden in Goes voor het VNG Jaarcongres.

Tijdens het congres, gehouden door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), ontmoeten gemeentebestuurders elkaar. Ze netwerken, wonen lezingen bij en volgen workshops.

De organisatie van het evenement is een flinke logistieke operatie, want al die bezoekers komen niet alleen netwerken, maar hebben ook eten, een slaapplek en vermaak nodig. En dat is meteen een mooie gelegenheid om Zeeland op de kaart te zetten.

De deelnemers van het congres krijgen dinsdagavond in een tent op de Grote Markt een volledig Zeeuws menu voorgeschoteld. Dat bestaat uit mosselen van Neeltje Jans, Zilte Zeeuwse Frites, lokale hapjes en babbelaarijs, zegt Tom de Koning, die het avondprogramma organiseert. ,,Als er zo veel burgemeesters, wethouders en raadsleden naar Goes komen, dan willen we Zeeland natuurlijk promoten”, zegt Tom de Koning, die het avondprogramma organiseert.

Het congres vindt voornamelijk plaats in de Zeelandhallen, maar de deelnemers kunnen ook een excursie doen naar bijvoorbeeld het Waternoodmuseum, de Hedwigepolder of Waterdunen. ’s Avonds is er een borrel, diner en een optreden van Bløf in de Grote Kerk in Goes.

Hoewel de Zeeuwen niets mee kunnen maken van het congres, levert het de provincie wel degelijk iets op, zegt woordvoerder Joke Boel van de gemeente Goes. ,,De economische spin-off voor Zeeuwse ondernemers is 753.000 euro.” Zo blijft een groot gedeelte van de deelnemers in hotels slapen. En het diner wordt verzorgd door ondernemers uit de regio.

Slot Oostende in Goes verzorgt de hapjes en het voorgerecht. ,,We zijn morgen de hele dag gesloten, zodat we ons alleen met het congres bezig kunnen houden", vertelt eigenaresse Anita Maas. ,,We bereiden als voorgerecht een tapasplank met allerlei Zeeuwse hapjes: een Walcherse aardappelsalade, een pastei van Zeeuwse leverpaté en mesheften uit Kamperland bijvoorbeeld. We vinden het heel leuk om te doen. Zo'n evenement is belangrijk voor de stad en het is natuurlijk leuk dat de deelnemers bij Slot Oostende komen kijken."