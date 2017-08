Zeeland staat eigenlijk wel heel vaak aan de top

VLISSINGEN - Natuurlijk is Zeeland de mooiste provincie, dat weten we allemaal. Maar ze staat ook nog eens aan de top in allerlei uiteenlopende lijstjes. We zetten er even 15 voor je op een rij.

1. De bruine boon

Zeeland heeft naar verhouding de meeste akkerbouwgrond van alle provincies; wat bijvoorbeeld de uienteelt betreft staat de provincie bovenaan. Maar als het om bruine bonen gaat, is Zeeland - of eigenlijk Zeeuws-Vlaanderen - de absolute nummer 1. Bijna elk bruin boontje dat in een pot of blik wordt gestopt, komt van Zeeuwse bodem.

2. Misdadigers pas op: de Zeeuwse politie grijpt jullie het vaakst

De Zeeuwse dienders kregen vorig jaar de 'wisselbeker' voor de meeste opgehelderde misdrijven. Zij losten 28 procent van de zaken op, een stuk hoger dan het landelijk gemiddelde van bijna 23 procent.

3. De kust is een echte Goudkust

Zou het zijn omdat de politie het zo veilig maakt? Hoe dan ook: in Zeeland heeft 2,6 procent van de huishoudens, dat zijn er 4.500, een vermogen van meer dan een miljoen. Alleen de provincie Utrecht komt ook aan dit percentage, maar daar zijn minder huishoudens met een vermogen boven de 5 ton. Zelfs Noord-Holland, met rijkeluis-reservaten als Bloemendaal en Blaricum, kan niet aan Zeeland tippen.

4. Zeeuwse ondernemer is goed van betalen

Zaken doe je maar beter met Zeeuwse ondernemers, dan weet je in elk geval dat je je geld op tijd krijgt. Wie een rekening stuurt naar een Zeeuws bedrijf heeft drie dagen eerder het verschuldigde bedrag op zijn rekening dan iemand die met een ondernemer uit Flevoland zaken doet. Zeeuwen betalen gemiddeld het snelst (38,7 dagen). Bedrijven uit de 'nieuwe' polders zijn het langzaamst (41,9 dagen).

5. We komen handen tekort

Geen wonder dat Zeeland het laagste werkloosheidspercentage van Nederland heeft: 3,9 procent van de beroepsbevolking is op zoek naar een baan. Onder beroepsbevolking rekent het CBS iedereen tussen de 15 en 75 jaar. Het aantal vacatures is in onze provincie het afgelopen jaar met 40 procent toegenomen. Nergens was de stijging van het aantal vacatures zo sterk.

6. Kampioen inzamelen e-waste

De inwoners van Zeeland zijn het beste in het apart aanbieden van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (e-waste). Ook leveren ze opvallend veel oud papier en schoon puin in. Overigens gooien Zeeuwen ook het meeste restafval weg.

7. Echt oud worden? Dat doe je in Zeeland

In ons hoekje van Nederland worden mensen ouder dan in de andere provincies. Nergens zijn er per 100.000 inwoners zoveel 95-plussers als in Zeeland. Ook niet in bijvoorbeeld Drenthe en Limburg, waar net zoveel 65-plussers wonen.

8. De Duitsers weten het ook: Zeeland, da müssen wir sein

Geen streek in Nederland is zo populair onder Duitse toeristen voor een vakantie als Zeeland. Niet alleen in de zomer, maar ook in het voor- en naseizoen. Afgelopen herfst waren er zelfs meer buitenlanders dan Nederlanders in Zeeland op vakantie.

9. Als de zon schijnt...

Aan de kust schijnt de zon doorgaans vaker en langer dan in het binnenland. De vraag is altijd: welke kuststreek kent de meeste zonuren? Het begin van de zomer was in elk geval voor Zeeland.

10. De krant? De PZC. Radio? Omroep Zeeland

Zeeuwen kopen de meeste regionale kranten en kijken het meest naar hun regionale omroep, wijzen cijfers van NDP Nieuwsmedia en de Stichting Kijkonderzoek uit. In geen enkele andere provincie hebben de regionale kranten - in Zeeland de PZC en BN DeStem - zoveel lezers. Ook Omroep Zeeland is populair: alleen in Groningen luisteren naar verhouding meer mensen naar de regionale omroep.

11. Het 'Ja, ik wil' klinkt hier al vroeg

Zeeuwen stappen veel vroeger in het huwelijksbootje dan andere Nederlanders. In de gemeente Reimerswaal is van de 20 tot 25-jarigen bijna één op de vijf (18,1 procent) gehuwd; over heel Zeeland gerekend ligt dat percentage op 7,7 procent en landelijk slechts 3,2 procent.

12. Zuigeling maakt in Zeeland de beste kans

Al sinds jaren overlijden in Zeeland naar verhouding de minste kinderen in hun eerste levensjaar. Dat is mooi, want in de negentiende eeuw was juist in Zeeland de zuigelingensterfte schrikbarend hoog.

13. Vrijwilligers helpen Zeeland uit de brand

Naar verhouding heeft de Veiligheidsregio Zeeland meer vrijwillige brandweerlieden dan welke veiligheidsregio ook in Nederland. 1.152 Zeeuwen (1 op de 332 inwoners) zijn actief als brandweervrijwilliger.

14. Zeeuwse ambtenaren melden zich zelden ziek

Van alle ambtenaren die bij provincies werken hebben die van de provincie Zeeland het laagste ziekteverzuim: gemiddeld 3,3 procent tegen landelijk 4,4 procent.

15. We zijn dus gewoon erg gelukkig