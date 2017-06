Zeeland liep voor op Holland

Omdat Vlaamse steden voorop liepen als het ging om de nieuwste modes en trends, werden die nieuwigheden ook in Zierikzee en de meeste andere Zeeuwse steden snel opgepikt. Bijvoorbeeld: al ruim voor 1550 werden in Zierikzeese herenhuizen aparte wc's - secreten - en studeerkamers ingericht. In Holland gebeurde dat pas na 1600. In de 'Hollandse' geschiedschrijving wordt vaak veronachtzaamd hoezeer Zeeland in die tijd met Vlaanderen was verknoopt. En wordt dus vergeten, dat Zeeland een stuk moderner was dan Holland.