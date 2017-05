Zeeland laat miljoenen liggen bij Oranje Fonds

Jaarlijks steekt het Oranje Fonds zo’n 30 miljoen euro in sociale initiatieven in het hele land; van een bus voor de voedselbank, de renovatie van een dorpsplein tot hulp voor mensen die langer thuis willen blijven wonen. Maar Zeeuwen vragen nauwelijks geld aan het Oranje Fonds.

Vorig jaar gaf het omgerekend 68 eurocent per Zeeuw; het laagste van bijna alle provincies. In het eveneens dunbevolkte Drenthe lag dat op 1,74 euro per inwoner; ruim 2,5 keer zoveel als in Zeeland. Een harde verklaring kan Anne Maljers, hoofd projectadvies van het Oranje Fonds, niet geven. ,,Ik kan me voorstellen dat Zeeuwen eerst kijken of ze het met elkaar kunnen oplossen en regelen.’’