Zeeland krijgt 2200 banen erbij

Zeeland telde eind 2016 196.600 banen. Dankzij de groei van de economie neemt dat toe tot 198.800 eind 2018. Deze toename van 1,1 procent is lager dan het landelijk gemiddelde. Daar staat tegenover dat de Zeeuwse beroepsbevolking ook nauwelijks groeit, in tegenstelling tot de rest van het land. De arbeidsmarkt is nu al krap.

Vooral in de bouw, de zakelijke dienstverlening, de zorg, de groothandel, de horeca en de logistieke sector komen er banen bij, verwacht het UWV. In Zeeland zal de arbeidsmarkt daardoor nog krapper worden: de vraag naar personeel is groter dan het aanbod. Zeker in het vervoer, de zorg en de bouw wordt het voor werkgevers steeds lastiger om aan gekwalificeerd personeel te komen. Dat kan de groei van bedrijven in die sectoren remmen.