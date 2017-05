Zeeland brengt zoet en zout water in kaart

VLISSINGEN - Zeeland heeft dinsdag als eerste provincie in Nederland de meetgegevens van de zoet- en zoutwaterverdeling in de ondergrond beschikbaar gemaakt. De informatie is te vinden op de websites van de Provincie Zeeland en Waterschap Scheldestromen .

In Zeeland zijn agrariërs voor hun watervoorziening aangewezen op regenwater. Overtollig regenwater wordt doorgaans snel afgevoerd naar zee. Bij een toenemende vraag naar zoet water is het nodig verstandig om te gaan met dit zoete water, bijvoorbeeld door overschotten tijdelijk in de bodem op te slaan. Als inzichtelijk is waar zoet water zich bevindt of waar dit het beste kan worden opgeslagen, kunnen agrariërs bewuste keuzes maken in gewaskeuze en wateropslag.

Verder biedt de kaart een goede referentie als er door ingrepen in de bodem een wijziging van de zoutverdeling niet kan worden uitgesloten. Dan kan bijvoorbeeld gebeuren bij de natuurontwikkelingen rond de Westerschelde, het dynamisch kustbeheer bij de Kop van Schouwen of de verzilting van het Volkerak Zoommeer.

Helikopter

Via het project FRESHEM heeft de Provincie Zeeland opdracht gegeven aan Deltares, TNO en BGR (Duitse Geologische Dienst, vergelijkbaar met TNO), en om in de periode 2014 en 2015 verschillende zoet-zoutmetingen in verschillende deelgebieden van Zeeland vanuit de lucht te verrichten. Dit is gedaan met een helikopter en daaronder een meetinstrument dat op 40 meter boven de grond metingen heeft verricht.

Gedeputeerde Ben de Reu (Water) van de Provincie Zeeland: "Zeeland is omringd door zout water. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel en wijzigt de verhouding tussen neerslag en verdamping. Dat kan op termijn problemen geven voor de beschikbaarheid van zoet water. De Provincie Zeeland stimuleert daarom verschillende initiatieven voor opslag van en een efficiëntere omgang met zoet water. Een eenmaal gemaakte kaart biedt voor jaren houvast en is een heel mooie regionale investering."

Kansen

"De kartering in Zeeland is niet de eerste maar wereldwijd wel een van de grootste zoet-zoutkarteringen die is uitgevoerd. Het heeft tot de best mogelijke resultaten geleid, onder meer omdat er veel verschillende typen data uit Zeeland zijn gebruikt", zegt onderzoeker Esther van Baaren. "De Zeeuwse kartering biedt kansen om in andere Nederlandse kustgebieden en delta’s wereldwijd de beschikbaarheid van zoet water te beschermen en te vergroten. Zo passen we de kartering met vergelijkbare technieken al toe in het Vlaamse kustgebied en in Vietnam."